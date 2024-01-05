Порівняно з груднем 2022 року реєстрації нових комерційних авто збільшились на чверть.

В 2023 році український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 11,3 тис. нових машин, що на 65% більше, ніж у 2022 році, повідомляє "Укравтопром".

У грудні минулого року на українському ринку нових комерційних вантажних та спецавтомобілів було реалізовано 1160 авто, що на 12% більше, ніж у попередньому місяці.

В порівнянні з груднем 2022 року реєстрації нових комерційних авто збільшились на 26%.

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ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у грудні 2023 року:

Renault – 259 авто;

Volkswagen – 117 од.;

MAN – 111 од.;

Ford – 78 од.;

Fiat – 71 од.

Автомобільні вподобання українців

З початку 2023 року українці придбали 191 тисяч уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Середній вік вживаних машин становив 10,3 року.

За підсумками 2023 року в країні було зареєстровано майже 61 тис. нових легкових автомобілів. Загалом, якщо порівнювати з 2022 роком, ринок зріс на 60,6%.

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