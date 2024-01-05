В 2023 році український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 11,3 тис. нових машин, що на 65% більше, ніж у 2022 році, повідомляє "Укравтопром".
У грудні минулого року на українському ринку нових комерційних вантажних та спецавтомобілів було реалізовано 1160 авто, що на 12% більше, ніж у попередньому місяці.
В порівнянні з груднем 2022 року реєстрації нових комерційних авто збільшились на 26%.
ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у грудні 2023 року:
- Renault – 259 авто;
- Volkswagen – 117 од.;
- MAN – 111 од.;
- Ford – 78 од.;
- Fiat – 71 од.
Автомобільні вподобання українців
З початку 2023 року українці придбали 191 тисяч уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Середній вік вживаних машин становив 10,3 року.
За підсумками 2023 року в країні було зареєстровано майже 61 тис. нових легкових автомобілів. Загалом, якщо порівнювати з 2022 роком, ринок зріс на 60,6%.