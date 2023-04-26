Квитки на літаки можуть істотно подорожчати, оскільки авіаперевізники повинні будуть платити за дозволи на викиди парникових газів.

ЄС погодив нові правила, що вимагають від авіакомпаній використовувати більш екологічні види палива та скоротити викиди, що неминуче потягне за собою зростання цін на авіаквитки.

Як повідомляє The Washington Post, Європейська комісія, яка є виконавчим органом блоку, заявила, що угода, досягнута державами-членами та Європейським парламентом, вимагає, щоб постачальники змішували екологічне авіаційне паливо з гасом в зростаючих кількостях з 2025 року.

"Очікується, що цей крок скоротить викиди вуглецю літаками на дві третини до 2050 року в порівнянні зі "сценарієм бездіяльності" і забезпечить переваги для клімату та якості повітря за рахунок скорочення викидів інших, ніж CO2", - йдеться в повідомленні комісії.

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Комісія повідомляє, що на авіаційний сектор припадає 13,9% викидів від транспорту в ЄС, що робить його другим за величиною джерелом викидів парникових газів у цьому секторі після автомобільного транспорту.

Політична угода є частиною пакету ЄС "Fit for 55", метою якого є скорочення викидів газів, що викликають глобальне потепління, не менше ніж на 55% до 2030 року.

ЄС також поставив за мету досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Для цього необхідно скоротити викиди від транспорту на 90% в порівнянні з рівнем 1990 року.

"ЄС спрямовує всі сектори на шлях до кліматичної нейтральності, вживаючи заходів, необхідних для досягнення наших кліматичних цілей до 2030 і 2050 років", - сказав Франс Тіммерманс, комісар ЄС, відповідальний за європейську зелену угоду.

Відповідно до Угоди не менше 2% всього палива, що поставляється в аеропорти з 2025 року, має бути екологічно безпечним, а до середини століття ця частка досягне 70%.

"Нова суміш реактивного палива ЄС повинна буде також містити мінімальну частку найсучасніших і екологічно чистих синтетичних палив, яка з часом збільшується", — заявили в Комісії.

Тепер для того, щоб угода набула чинності потрібно тільки офіційне схвалення законодавців ЄС і держав-членів.

Як уточнює Tripmydream, квитки на літаки можуть сильно подорожчати, оскільки авіаперевізники повинні будуть платити за дозволи на викиди парникових газів. На даний момент це безкоштовна функція.

Закон вже на розгляді в Раді Євросоюзу. До реалізації приступлять з наступного року, якщо його схвалять країни-члени ЄС.

Нововведення є одним з проектів плану Євросоюзу зі скорочення викидів вуглекислого газу. Країни Європи хочуть знизити кількість викидів в атмосфері на 55% до 2030 року і досягти нульових забруднень до 2050 року.

Експерти заявляють, що авіація витратить на це 820 мільярдів євро. Частина витрат ляже на плечі пасажирів – перельоти їм коштуватимуть в рази дорожче.

Що відбувається з цінами на авіаквитки

Аналітики Bloomberg прогнозували, що на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2023 році ціни на авіаквитки зростуть по всьому світу. Підвищення тарифів пов'язували зі зміною маршрутів, на яке пішли багато країн, щоб уникнути російського повітряного простору.

Генеральний директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'лірі анонсував зростання цін на авіаквитки компанії вже в 2023 році.

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