Ціни на квитки для військових не зміняться.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський вважає, що залізничні квитки мають залишитися доступними принаймі до кінця воєнного стану. Разом з тим, на його думку, вартість окремих квитків можна підвищити, не чекаючи завершення бойових дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з журналістами.

"Моя позиція, що мають лишитися доступними квитки принаймі до кінця воєнного стану, оскільки, пенсії не особливо збільшуються. При цьому, ми вважаємо, що можна вже запровадити певну лібералізацію, щоб люди, які завчасно купують квитки, робили би це за найменшим тарифом. Але ті, хто беруть в останній момент, чи квитки, які лишаються - для них був би динамічний тариф", - зазначив очільник залізничного монополіста.

Він додав, що також не розуміє збереження регульованого державою тарифу на перевезення в СВ вагонах.

"Ми точно підтримаємо позицію, що доступні квитки мають залишитися, але вже сьогодні можна запровадити певне динамічне ціноутворення, можна лібералізувати певну категорію дорожчих квитків. Це дасть ресурс для розвитку пасажирських перевезень", - зазначив Перцовський.

На уточнююче питання кореспондента УНІАН, чи подавала компанія пропозицію про перегляд вартості пасажирських перевезень, очільник компанії відповів негативно. Разом з тим, на запитання, чи буде перегляд вартості квитків для пасажирів до завершення воєнного стану, Перцовський сказав:

До завершення воєнного стану квитки мають залишатися по сталих цінах. Люди повинні мати до них доступ. Як на мене, це можна поєднати з тим, що квитки, які беруться в останній день, можуть коштувати дорожче. Це не повинно поширюватися на військових.

"Укрзалізниця" - квитки на потяг

Про перегляд тарифної моделі в "Укрзалізниці" заговорили у 2024 році. У серпні 2024 року голова правління залізничного монополіста Олександр Перцовський зазначив, що держрегулювання вартості СВ квитків можна було б скасувати. Також пропонувалося запровадити гнучке ціноутворення на квитки в потягах "Інтерсіті".

Необхідність перегляду вартості квитків у компанії пояснюють збитковістю пасажирських перевезень, які, за оцінками "Укрзалізниці", сягають мільярдів гривень. При цьому представники перевізника під час зустрічі з журналістами визнали, що пасажирські перевезення і у світі не завжди прибуткові, але перевізники отримують дотацію. В Україні таким компенсатором є частково доходи від вантажних перевезень.

