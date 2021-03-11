Пасажиропотік у міжнародному сполученні скоротився на 69,4%.

Пасажиропотік через українські аеропорти в січні-лютому 2021 року, у порівнянні з січнем-лютим 2020 року, скоротився на 68,2% – до 1,03 мільйона осіб.

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Зокрема, пасажиропотік у міжнародному сполученні скоротився на 69,4% - до 892,2 тисячі осіб.

Українські авіакомпанії в січні-лютому скоротили перевезення пасажирів на 62,7% – до 575,2 тисячі осіб. З них міжнародні перевезення скоротилися на 63,2% – до 507,4 тисячі пасажирів.

Згідно з повідомленням, кількість комерційних рейсів, виконаних українськими авіакомпаніями, в січні-лютому 2021 року скоротилася на 51,6% - до 5,9 тисячі рейсів. З них кількість міжнародних рейсів скоротилася на 56% - до 4,4 тисячі.

Що цьому передувало

Пасажиропотік через українські аеропорти у 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, скоротився на 64,4% – до 8,664 мільйона осіб.

Українські авіакомпанії минулого року скоротили перевезення пасажирів на 65% – до 4,793 мільйона осіб.

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Автор: Павло Степанець