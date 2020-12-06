Lufthansa скоротить майже 30 тисяч робочих місць

До кінця поточного року німецька авіакомпанія Lufthansa має намір скоротити свій закордонний персонал на 20 тис. осіб, а також продати свій підрозділ LSG, що займається бортовим харчуванням, в якому працюють 7,5 тисяч осіб.

Про це повідомляє Bild am Sonntag.

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Як пише видання, дочірні компанії Lufthansa - Eurowings, Swiss, Austrian і Brussels Airlines - в умовах падіння попиту на польоти через пандемію коронавірусу скорочують частоту рейсів, парк і персонал.

German Airlines, яка обслуговує переважно внутрішні рейси, може скоротити наступного року до 10 тис. робочих місць.

Як очікується, авіаперевезення вийдуть на рівень, що існував до пандемії, тільки до 2025 року.

Ситуація в авіакомпанії

29 травня 2020 року в наглядовій раді концерну Lufthansa заявили про те, що розглядають можливість банкрутства авіакомпанії.

Раніше в Lufthansa заявляли, що втрачають мільйон євро щогодини, через що резерви в майже чотири мільярди євро можуть закінчитися вже восени. У компанії припускали, що банкрутство зі збереженням контролю над власними активами стане можливим не раніше 2021 року.

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Автор: УНІАН