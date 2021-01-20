За інформацією видання, вартість стратапу оцінено у $30 мільярдів.

Американська корпорація Microsoft Corp стала членом чергового раунду фінансування стартапу Cruise.

Про це повідомляє WSJ.com.

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Як пише видання, стартап належить General Motors Co. і займається розробкою самокерованих автомобілів.

За інформацією видання, вартість стартапу оцінено у $30 млрд.

Cruise буде використовувати "хмарну" платформу Microsoft Azure, яка дасть можливість управляти даними та навігацією безпілотних автомобілів, а також буде з'єднувати їх зі службою підтримки Cruise.

Як зазначає The Verge, це перше партнерство Microsoft з компанією-розробником самокерованих авто.

Історія стартапу Cruise

GM сформувала підрозділ Cruise на базі однойменної компанії, купленої концерном у 2016 році за $1 млрд.

У 2018 році Cruise залучила 2,25 мільярда доларів інвестицій від SoftBank Vision Fund, який натомість отримає частку в розмірі 19,6%, а також уклала партнерство з Honda для створення принципово нового безпілотного авто.

У 2019 році Cruise домовилася про додаткові інвестиції в розмірі 1,15 мільярда доларів від GM, SoftBank, Honda і T. Rowe Price Group, тоді її оцінка піднялася до 19 мільярдів доларів.

Спочатку Cruise планувала запустити комерційну службу безпілотних таксі у 2019 році, але в підсумку зазнала невдачі, і поки не оголошувала нової дати запуску сервісу. На початку 2020 року Cruise представила перший автономний електричний шаттл Cruise Origin - без керма, педалей і водійського місця.

Автомобілі майбутнього

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Автор: Олена Коваленко