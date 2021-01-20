Американська корпорація Microsoft Corp стала членом чергового раунду фінансування стартапу Cruise.
Про це повідомляє WSJ.com.
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Як пише видання, стартап належить General Motors Co. і займається розробкою самокерованих автомобілів.
За інформацією видання, вартість стартапу оцінено у $30 млрд.
Cruise буде використовувати "хмарну" платформу Microsoft Azure, яка дасть можливість управляти даними та навігацією безпілотних автомобілів, а також буде з'єднувати їх зі службою підтримки Cruise.
Як зазначає The Verge, це перше партнерство Microsoft з компанією-розробником самокерованих авто.
Історія стартапу Cruise
GM сформувала підрозділ Cruise на базі однойменної компанії, купленої концерном у 2016 році за $1 млрд.
У 2018 році Cruise залучила 2,25 мільярда доларів інвестицій від SoftBank Vision Fund, який натомість отримає частку в розмірі 19,6%, а також уклала партнерство з Honda для створення принципово нового безпілотного авто.
У 2019 році Cruise домовилася про додаткові інвестиції в розмірі 1,15 мільярда доларів від GM, SoftBank, Honda і T. Rowe Price Group, тоді її оцінка піднялася до 19 мільярдів доларів.
Спочатку Cruise планувала запустити комерційну службу безпілотних таксі у 2019 році, але в підсумку зазнала невдачі, і поки не оголошувала нової дати запуску сервісу. На початку 2020 року Cruise представила перший автономний електричний шаттл Cruise Origin - без керма, педалей і водійського місця.
Автомобілі майбутнього
- У січні 2019 року в США компанія Boeing протестувала літаюче таксі. Літак вертикально піднявся в повітря, завис і успішно приземлився.
- 7 березня 2019 року в Женеві показали літаючий автомобіль.
- 16 травня 2019 року в Німеччині показали безпілотне літаюче таксі.
- На початку листопада 2020 року в Південній Кореї протестували безпілотне літаюче таксі.
- У листопаді 2020 року студенти технологічного університету Ейндховена в Нідерландах створили автомобіль з перероблених відходів.
- 7 грудня 2020 року американська компанія Aptera Motors представила електромобіль з сонячною зарядкою.
- 22 грудня 2020 року з'явилася інформація про те, що американська компанія Apple розраховує представити власний безпілотний автомобіль у 2024 році.
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