Скандал з фальшивкою виставив Україну у непривабливому світлі.

Зустріч з прем'єр-міністром Казахстану Аскаром Маміним 12 листопада відбулася без участі міністра інфраструктури Владислава Криклія та посла України в Казахстані Петра Врублевського.

Їх не пустили на зустріч через виявлену підробку ПЛР-тестів, які були обов'язковою умовою для участі у заході. Про це пише Обозреватель.

«За даними джерела в Комітеті національної безпеки Казахстану, те, що довідки сфальшовані, з'ясувала служба безпеки прем'єр-міністра Маміна», - повідомляє видання.

Скандал з фальшивкою, який виставив Україну у непривабливому світлі, як пише Обозреватель, надає Криклію серйозні підстави задуматися про відставку.

Нагадаємо, Владислав Криклій - багаторазовий фігурант корупційних скандалів. Проти нього навіть були заведені кримінальні справи з приводу зловживання службовим становищем у корисливих цілях.

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Автор: УНІАН