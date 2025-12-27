Україна та Молдова домовилися про альтернативні шляхи сполучення, - Качка

Після атак Росії по мосту в Маяках Україна та Молдова, за словами Качки, обговорили за потреби прокладання нових транзитних маршрутів.

Після того, як Росія завдала удару по мосту через Дністер Україна та Молдова домовились про альтернативні шляхи сполучення для півдня Одеської області, повідомив віцепремʼєр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка в інтерв'ю "Європейській правді".

Качка розповів, що після російського обстрілу мосту в Маяках, українська влада, зокрема, Міністерство розвитку громад та територій, митниця і прикордонники зв'язувалися з молдовською стороною.

За словами віцепремʼєра з європейської та євроатлантичної інтеграції, реакція уряду Молдови "була миттєвою і дуже якісною".

Відео дня

"Ми разом з ними відразу спланували всі варіанти: це і збільшення спроможностей пунктів пропуску, і, за потреби – прокладання нових транзитних маршрутів", - розповів Качка.

За його словами, тоді вдалося врегулювати ситуацію, як проїжджати Молдовою українським водіям, які мають тільки українські документи.

"На щастя, задіювати цей сценарій не довелося, бо вдалося відновити нормальний рух українськими автошляхами. Але він готовий. За потреби буде організований конвой, щоби провести український транспорт. Ми всі механізми з Молдовою узгодили, і я надзвичайно вдячний молдовським колегам за це", - додав він.

Видання зазначає, що через неодноразові обстріли Росії по мосту через Затоку та вимушене закриття того шляху дорога через Маяки лишалася єдиним автошляхом, який з'єднував Одесу та південь області.

Атака РФ по мосту Маяки: всі подробиці

Раніше УНІАН повідомляв, що 18 грудня Росія атакувала ударними безпілотниками міст Маяки на Одещині. В той момент по ньому їхав автомобіль, в якому знаходилася жінка з трьома дітьми. Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів, що мати зазнала тяжких травм та померла в кареті швидкої допомоги, троє дітей жінки отримали тілесні ушкодження. Також в них гостра реакція на стрес. Кіпер назвав цю трагедію ще одним цинічним воєнним злочином Росії.

Також ми писали, що експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що 19 грудня російські атаки по мосту продовжилися. Зокрема, вдень Росія вдарила балістикою по ньому. "Флеш" зазначив, що касетний боєприпас не здатен пошкодити міст, але може вбити мирних жителів, що стоять в черзі навколо мосту. На думку експерта, наносячи удари по Одещині, Росія намагається розірвати транспортні комунікації між південно-західною частиною регіону та рештою України.

Вас також можуть зацікавити новини: