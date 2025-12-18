Росіяни вдарили по мосту на Одещині: загинула мати, поранені троє її дітей

Людей просять утриматися від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля села Маяки.

Сьогодні окупаційна російська армія завдала удару по цивільному авто в Одеській області - загинула жінка, троє дітей отримали поранення.

Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, 18 грудня ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками, один з яких влучив в цивільний автомобіль, який рухався мостом. За словами чиновника, в машині знаходилась жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і померла в кареті швидкої допомоги.

"Її троє дітей доправлені в лікарню з тілесними ушкодженнями та гострою реакцією на стрес. Медики надають необхідну допомогу. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Це ще один цинічний воєнний злочин Росії - удар по мирних людях", - заявив Кіпер.

Він додав, що від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля села Маяки краще водіям утриматися - ворог вже тричі атакував цю ділянку.

Також, за словами Кіпера, рух транспорту на трасі Одеса-Рені тимчасово зупинено в обох напрямках. Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Людей просять, за можливості, утриматися від руху цією ділянкою дороги.

Водночас у соцмережах з’явилося відео удару, внаслідок якого загинула жінка. За деякими даними, жінці, що загинула, 40 років.

Згодом у Державній прикордонній службі України заявили, що на Одещині, внаслідок авіаційної атаки РФ, рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений.

"Унаслідок атаки Російської федерації, здійсненої по об’єкту критичної інфраструктури, призупинений рух трасою "Одеса-Рені". Рекомендуємо громадянам утриматися від поїздок у цьому напрямку до стабілізації обстановки", - наголошують у ДПСУ.

Як Росія тероризує Одещину

Як писав УНІАН, на Одещині оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня через атаки РФ по енергетичній інфраструктурі. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській обласній військовій адміністрації.

Підставою для цього стали наслідки російської атаки по об’єктах енергетики протягом останнього часу, що призвели до тривалого - понад три доби - порушення нормальних умов життєдіяльності десятків тисяч жителів області.

