В області на дорогах масові затори. Люди повідомляють, що не можуть потрапити до Одеси.

Російська окупаційна армія продовжує атакувати мости в Одеській області. Зокрема, по мосту в населеному пункті Маяки вночі та вдень росіяни спрямували близько 15 "Шахедів". А також завдали удару балістичною ракетою з касетною бойовою частиною.

Про це заявив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його даними, вночі по мосту у Маяках прилетіло 10 "Шахедів", ще до п'яти одиниць – вдень 19 грудня.

"Удень по мосту вдарила балістика. На відео ви бачите, що заряд був касетний. Навіщо? Касета не пошкодить міст, касета вб'є мирних людей навколо мосту в черзі", - написав експерт.

Він також оприлюднив відповідне відео, на якому зафіксовано атаку на міст.

Ситуація на дорогах

Удари по мосту значно ускладнили пересування регіоном. У соцмережах люди пишуть, що не можуть потрапити до Одеси, бо в районі, зокрема, Старокозачого величезні затори. Пройти пішки вони теж не можуть, бо "після обстрілу все зруйновано".

"На свій ризик пропонують бігти через міст, але можуть не пропустити, тож розглядають об'їзд через Кам'янець-Подільський зі стоянням 3-4 доби. Ще пропонують варіант переплисти через Дністер, за що просять до 10 000 грн з особи, збираючи групи", - пише один з місцевих ТГ-каналів.

Згодом віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначив, що після атаки на міст у районі Маяків влада зосереджена на забезпеченні альтернативних маршрутів для транспорту півдня України.

За його словами, опрацьовуються шляхи руху для пасажирських перевезень, вантажного транспорту та транзитних потоків, які забезпечують сполучення регіону з пунктами пропуску на кордоні та дунайським напрямком. Перенаправлення здійснюється "з урахуванням безпекової ситуації та пропускної спроможності дорожньої мережі". Паралельно, додав він, триває координація з Республікою Молдова. Опрацьовуються транзитні маршрути та альтернативні шляхи сполучення, щоб забезпечити роботу логістики півдня України.

Ситуація на кордоні

У ДПСУ заявили, що унаслідок російської атаки по об’єкту інфраструктури поблизу Маяків призупинено рух трасою Одеса-Рені. Це ускладнило дорогу до низки пунктів пропуску на Одещині: "Паланка – Маяки – Удобне", "Рені – Джурджулешти", "Табаки – Мирне", "Виноградівка – Вулканешти", "Старокозаче – Тудора", "Нові Трояни – Чадир Лунга", "Орлівка – Ісакча", "Долинське", "Залізничне", "Лісне", "Серпневе", "Малоярославець".

Людей, які прямують на в’їзд в Україну в напрямку до Одеси інформують про обмеження та перенаправляють на альтернативні маршрути. Зазначається, що взаємодія з прикордонною поліцією Республіки Молдови посилена.

Людям рекомендуємо обирати пункти пропуску у Вінницькій області, а також "Мамалига" і "Сокиряни" в Чернівецькій області. У пункті пропуску "Могилів-Подільський" на кордоні з Молдовою на Вінничині вже спостерігається збільшення руху транспорту, водночас пропуск забезпечується з посиленими нарядами.

Затримки відправлень

"Укрпошта" заявила, що через обстріли на Одещині можливі затримки відправлень. Водночас пенсії та інші виплати доставляються своєчасно.

"Зазначимо, що відділення Укрпошти в Одеській області працюють у штатному режимі. Прийом відправлень здійснюється без змін. Терміни доставки та видача вантажів залежатимуть від фактичного часу прибуття автівок Укрпошти", - йдеться у повідомленні.

Аналогічну заяву зробила "Нова пошта". Зокрема, йдеться, що через тимчасові складнощі з транспортуванням у західній частині Одеської області можливі затримки доставки.

"Команда Нової пошти робить усе можливе, щоб доставити відправлення якнайшвидше. Точний час доставки повідомимо протягом дня", - пояснили у компанії.

Нагадаємо, що експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що останні удари по Одещині свідчать: РФ намагається розірвати транспортні комунікації між південно-західною частиною регіону та рештою України. За його словами, тільки 14 грудня ворог атакував залізнично-автомобільний міст у селищі Затока майже 40 "Шахедами", з яких близько двох десятків влучили в ціль.

Вчора, 18 грудня, РФ почала атакувати міст у Маяках, намагаючись, як вважає експерт, відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одеської області. Це, каже він, вихід до логістики на Дунаї.

