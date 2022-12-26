Росіяни знищили міст у вересні, коли відступали з регіону.

У Харківській області, в селі Мартове Чугуївського району, відновили міст через Печенізьке водосховище.

Цей міст окупанти знищили в вересні, коли відступали, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Нині його відновлено, і напередодні через міст поновили рух транспорту.

За словами Синєгубова, цей шляхопровід значно полегшить перевезення гуманітарної допомоги і медикаментів мешканцям постраждалих населених пунктів та деокупованих територій регіону.

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Зруйновані конструкції мосту були демонтовані, зведено нові прогонні балки, проведено армування та бетонування нової монолітної плити і тротуарів, облаштовано гідроізоляцію, нове асфальтне покриття.

Голова ОВА додав, що тривають роботи з відновлення інших об’єктів, зруйнованих купантами.

Звільнення Харківської області

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Сили оборони України розпочали успішну контрнаступальну кампанію на окупованих територіях Харківської області та до 14 вересня звільнили майже всю територію області від російських загарбників. В окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

Утім, росіяни продовжують обстрілювати теритрію області. Зокрема, 7 грудня вони завдали удару по населеному пункту Печеніги на Харківщині ракетами С-300. А 14 грудня російський ворог вів інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку, в результаті чого пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

15 грудня Російська Федерація також завдавала ударів по Харківській області та обласному центру. Російські окупанти завдали ударів комплексами С-300.

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