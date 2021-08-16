Передбачається, що поїзд будуть тестувати на одному з приміських напрямків Києва.

Для проведення випробувань до Києва прибув електропоїзд Stadler Flirt ЭПМ. Склад складається з п'яти вагонів.

Про це повідомляє ЦТС.

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Поїзд прибув з Білорусі. Поїзд був зібраний на потужностях ЗАТ "Штадлер Мінськ".

Передбачається, що поїзд будуть тестувати на одному з приміських напрямків Києва.

Як зазначив у Facebook координатор програми "Велике будівництво" Юрій Голик, поїзд дуже комфортний.

"Електропоїзд Stadler в Києві. Красивий. Сучасний. Зручний. З комфортною температурою всередині. Зі зручними сидіннями. З місцями під багаж і велосипеди. З нормальними туалетами. Їде тихо. Цивілізація. І прірва між тим, які поїзди їздять у нас в рамках CityExpress. Особливо коли поточна наша дійсність проїжджає повз Stadler", - зазначив Голик.

Що таке поїзд Stadler

Електрички Stadler планують використовувати в раніше анонсованому проекті City Express (в рамках програми"велике будівництво"). Передбачається, що комфортабельні поїзди зі стикуваннями до метрополітену розвантажать під'їзди до столиці.

Автор: Олена Коваленко