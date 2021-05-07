Поїзди виробництва Stadler можуть бути залучені до приміських і регіональних пасажирських перевезень, а також у проектах City Express.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) і швейцарська компанія Stadler CIS AG уклали Меморандум про співпрацю та локалізацію в Україні виробництва її пасажирського рухомого складу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Перший заступник Міністра інфраструктури Дмитро Абрамович зазначив, що цього року залізнична галузь України отримала максимальну бюджетну підтримку на оновлення пасажирського рухомого складу - закупівлю близько 100 пасажирських вагонів і модернізацію залізничної інфраструктури. Але в цьому дусі також вкрай важливо забезпечити максимальний рівень локалізації виробництва, який створить додаткові робочі місця для людей і дасть стимул для розвитку нашої економіки.

Читайте також"Укрзалізниця" запускає електричку з вагонами для перевезення велосипедів

"Вітаю початок співпраці "Укрзалізниці" і швейцарської компанії Stadler. Очікуємо позитивних результатів співпраці", - цитує прес-служба Абрамовича.

Відповідно до Меморандуму, сторони разом докладатимуть зусилля для розвитку пасажирських залізничних перевезень в Україні та залучення фінансування. Крім цього, якщо Stadler CIS AG переможе в одному з тендерів і отримає замовлення на постачання рухомого складу для "Укрзалізниці", компанія планує розглянути можливість локалізації виробництва в Україні.

"Ми зацікавлені у співпраці зі світовими виробниками залізничного рухомого складу, які себе зарекомендували в роботі на інших залізницях світу, у тому числі на широкій колії. Одним з таких потенційних партнерів є Stadler, який постачав рухомий склад для білоруської залізниці. Але наша головна умова такого партнерства є незмінною - локалізація виробництва на території України. Це залучення додаткових коштів в економіку і розвиток важкої промисловості нашої країни", - цитує прес-служба в.о. голови правління "Укрзалізниці" Івана Юрика.

За його словами, потяги виробництва Stadler можуть бути залучені до приміських і регіональних пасажирських перевезень, а також у проектах City Express.

Документ підписали віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, в.о. голова правління «Укрзалізниці» Іван Юрик, в.о. члена правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, голова правління і генеральний директор Stadler CIS AG Петро Хрістоф Шпюлер і генеральний директор Stadler CIS AG Олександр Луфт.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Бредіхіна