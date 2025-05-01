Один пункт пропуску вже працює з обмеженнями, другий почне працювати з обмеженнями з наступного тижня.

Пункт пропуску "Корчова - Краківець" на кордоні з Польщею працюватиме з обмеженнями, починаючи з 8 травня. Про це попереджає Державна прикордонна служба України.

Українські прикордонники посилаються на інформацію польських колег, які запланували дорожні роботи на своєму боці пункту пропуску з 8 травня і до середини червня. Зокрема поляки проведуть заміну асфальтного покриття на в’їзному напрямку для вантажного транспорту до Польщі та на виїзному – для пасажирського транспорту з боку Польщі.

"У зв’язку з частковим перекриттям ділянок, де проводитимуться роботи, можливе тимчасове зниження пропускної спроможності", - зазначає ДПСУ.

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Прикордонники звертають увагу, що триває реконструкція і у пункті пропуску "Шегині" з українського боку.

"Рекомендуємо заздалегідь планувати маршрути та, за можливості, користуватися менш завантаженими пунктами пропуску: "Смільниця", "Нижанковичі", "Рава-Руська", "Грушів", "Угринів", - мовиться у повідомленні.

Ситуація на західному кордоні України

Як повідомляв УНІАН, перед Великоднем традиційно збільшився пасажиропотік на кордоні України. У ДПСУ зазначали, що найінтенсивніший рух спостерігався у пунктах пропуску: "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська". Менше навантаження – у "Нижанковичах", "Смільниці", "Грушеві" та "Угриневі".

Тоді прикордонники попереджали, що через ремонт в пункті пропуску "Шегині" можливі затори. Для пришвидшення оформлення на кордоні працювали додаткові прикордонні наряди, було збільшено кількість змін та встановлено додаткові місця для перевірки документів.

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