У флоті Air Moldova на кінець 2022 року перебувало чотири літаки.

3 березня 2023 року рейси авіаперевізника Молдови Air Moldova виконує лише один борт - A321 YR-ADI.

Як повідомляє Аvianews.com, за даними реєстру повітряних суден airfleets.net, у флоті Air Moldova на кінець 2022 року перебувало чотири літаки.

Це два Airbus A319 з номерами ER-AXM та ER-AXL, A320 з номером ER-AXA та A321 з номером YR-ADI.

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Літак A320 ER-AXA виконував рейси за розкладом до 28 лютого, але здійснив спеціальний переліт в французький аеропорт Монпельє, де перебуває дотепер. Це летовище використовують лізингові компанії для довготривалого зберігання літаків.

Борт A319 ER-AXM перебуває на зберіганні в Монпельє ще з 19 грудня 2022 року.

Літак A319 ER-AXL 2 березня здійснив звичайний регулярний рейс Кишинів-Верона, але назад в Молдову не вилетів. Наразі борт перебуває на віддаленій стоянці в Вероні.

Як зазначає видання, наразі невідомо пов'язана ситуація з літаками з побоюваннями лізингодавців за свої літаки через агресію з боку Росії, чи авіаперевізник заборгував за оренду літаків, і вони вирішили залишити авіалайнери у більш безпечному місці.

Що відбувається з літаками в Молдові

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Росія за одним зі сценаріїв планувала захопити аеропорт в Кишиневі для перекидання своїх військових в Молдову. Саме після цієї заяви в Молдові почалися прблеми з літаками.

Ситуація з літаками Air Moldova, нагадує ситуацію з українськими авіаперевізниками напередодні російського вторгнення, коли на фоні новин про можливу війну іноземні лізингові компанії почали відкликати свої авіалайнери з України.

Одразу після російського вторгнення в Україну Молдова закрила свій повітряний простір для цивільних літаків, проте згодом зняла таку заборону.

28 жовтня 2022 року угорський лоукостер Wizz Air заявив про те, що закриває базу в Молдові через російські ракети, які бомблять Україну.

2 березня 2023 року Молдова заявила про скасування авіарейсів до столиць п'яти країн у зв'язку з технічними складнощами. В авіакомпаніх заявили, що два літаки у флоті "поки недоступні для польотів".

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