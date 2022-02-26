За офіційними даними УЗ, на залізничному вокзалі станом на 21:30 перебуває близько 5 тисяч осіб.

Електроенергія на залізничному вокзалі Києва була вимкнена через небезпечну ситуацію.

Про це у коментарі УНІАН повідомила речниця Укрзалізниці Наталія Турчак.

"На вокзалі вимкнули світло з метою безпеки", - повідомила Турчак. За її словами, пасажири залізничного вокзалу частково евакуйовані до укриття. "Зовнішнє освітлення вимкнено, внутрішнє - на мінімумі. У бункер спущені всі жінки та діти, які захотіли", - додала вона. За офіційними даними УЗ, на залізничному вокзалі станом на 21:30 перебуває близько 5 тисяч осіб. Тому всі люди фізично не можуть поміститися в бункері.