Латвійська сторона вже заявила Польщі про намір приєднатися до переговорів.

Влада Латвії заявила про готовність приєднатися до переговорів щодо розблокування українсько-польського кордону.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ країни Крішьяніс Каріньш у розмові з міністром з європейських питань польського уряду Шимоном Шинковським вель Сенко, повідомила прес-служба МЗС Латвії.

"Міністр закордонних справ передав готовність Латвії приєднатися до переговорів і надавати допомогу в пошуку вирішення ситуації", - йдеться в повідомленні.

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Обидва міністри також обговорили майбутнє рішення Ради ЄС про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Каріньш підтвердив, його країна підтримує Україну на шляху євроінтеграції, підкресливши, що переговори повинні початися в цьому році.

Ситуація на українсько-польському кордоні

З 6 листопада на українсько-польському кордоні було перекрито рух вантажного транспорту на чотирьох пунктах пропуску.

Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. 16 листопада вони відмовилися припинити страйк. Їх головна вимога - повернення до системи дозволів для України.

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