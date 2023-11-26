Влада Латвії заявила про готовність приєднатися до переговорів щодо розблокування українсько-польського кордону.
Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ країни Крішьяніс Каріньш у розмові з міністром з європейських питань польського уряду Шимоном Шинковським вель Сенко, повідомила прес-служба МЗС Латвії.
"Міністр закордонних справ передав готовність Латвії приєднатися до переговорів і надавати допомогу в пошуку вирішення ситуації", - йдеться в повідомленні.
Обидва міністри також обговорили майбутнє рішення Ради ЄС про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Каріньш підтвердив, його країна підтримує Україну на шляху євроінтеграції, підкресливши, що переговори повинні початися в цьому році.
Ситуація на українсько-польському кордоні
З 6 листопада на українсько-польському кордоні було перекрито рух вантажного транспорту на чотирьох пунктах пропуску.
Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. 16 листопада вони відмовилися припинити страйк. Їх головна вимога - повернення до системи дозволів для України.