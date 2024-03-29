Завдяки йому можна буде організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок.

На Закарпатті на березі Тиси планують побудувати річковий порт з мультимодальним терміналом. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

За його словами, до ОВА із запитом про виділення земельної ділянки для такого об’єкта звернулося державне підприємство "Адміністрація річкових портів". Наразі перспективи реалізації цього проєкту вже обговорили під час наради спільно з фахівцями профільних департаментів обласної військової адміністрації, басейнового управління водних ресурсів Тиси, прикордонниками.

Білецький зазначив, що мультимодальний термінал – це виробничо-перевантажувальний комплекс, який використовується для навантаження, розвантаження, зберігання вантажів тощо. Він може бути розташований на території залізничних станцій, аеропортів, морських та річкових портів.

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"Йдеться про те, що завдяки йому можна організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок", - інформують в ОВА.

Звертається увага, що річковий порт та мультимодальний термінал стануть першими об’єктами такого типу в межах Закарпаття.

Найбільша річка Закарпаття – що відомо про Тису

Тиса має довжину майже тисячу кілометрів (966) та є найбільшою річкою Закарпаття. Вона протікає через п’ять країн: Україну (Закарпатська область), Румунію, Словаччину, Угорщину і Сербію та впадає у Дунай. Початок бере на території Рахівщини у результаті злиття двох маленьких річок – Чорної та Білої Тиси.

Практично до минулого сторіччя Тиса вважалася річкою шаленою, непередбачуваною, страшною. За останні сто років вона помітно зміліла, але все одно має сильну течію.

Після повномасштабного вторгнення Тисою до Угорщини намагаються втікати українські ухилянти. Багато цих спроб закінчуються трагічно, оскільки рівень води у гірській річці періодично піднімається і течією зносить все, що потрапило у воду.

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