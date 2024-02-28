Для прикордонників навіть припасли похоронні вінки, щоб все виглядало правдивіше.

На одному з контрольних постів Закарпаття прикордонники зупинили автівку, водій якої стверджував, що є таксистом і везе пасажирів на похорон бабусі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Там зазначають, що чоловіки, які хотіли втекти з України, придумали "чорну" легенду.

"Чоловіки, котрі перебували в салоні, факту "смерті" бабці не заперечили, ще й вінки поминальні продемонстрували як доказ. Проте імені та адреси проживання родички не знали", - йдеться в повідомленні ДПСУ.

Прикордонники з’ясували, що пасажири заплатили водію по $2000, щоб потрапити до Румунії, а легенду про похорони вигадали переправники.

Нині оперативники встановлюють коло причетних до порушення осіб.

Не всі історії про кордон мають гарне завершення

Днями чоловік намагався незаконно потрапити з України до Молдови, однак йому завадили вовки. За інформацією Державної прикордонної служби України, прикордонники отримали через службу "Довіра" повідомлення, де чоловік зізнається, що намагався незаконно перетнути кордон, але побачив вовків і злякався.

Прикордонники зі службовим собакою знайшли чоловіка неподалік залізничної станції Абамелікове Одеської області. Його довелося знімати з дерева.

В ДПСУ повідомляють, що не всі історії з незаконним перетинанням кордону мають щасливе завершення. Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 20 випадків загибелі в річці Тиса, що в Закарпатській області.

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