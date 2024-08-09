Зазначається, що в компанії намагаються боротися з дефіцитом квитків.

"Укрзалізниця" збільшила кількість місць на поїзд Мукачево-Кошице (Словаччина). Рішення ухвалено з метою уникнути дефіциту квитків.

У пресслужбі компанії зазначили, що зміни набувають чинності 9 серпня і діятимуть до 15 вересня.

"Щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі поїзди №960 Кошице - Мукачеве та №961 Мукачеве - Кошице курсуватимуть із додатковим вагоном (а точніше - з додатковим дизель-поїздом) 2 класу під №2. Кількість і розташування місць аналогічне до вагона №1, який зазвичай обслуговує цей маршрут", - ідеться в повідомленні.

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Таким чином, у компанії хочуть уникнути дефіциту квитків на піковий діапазон дат за маршрутом.

Де купити квитки на поїзд Мукачево - Кошице

Квитки на поїзди Мукачево - Кошице доступні:

у мобільному додатку "Укрзалізниці";

у чат-боті;

на сайті компанії;

у міжнародних касах вокзалів.

"Укрзалізниця" - останні новини

В "Укрзалізниці" вирішили внести коригування в розклад руху двох поїздів "Інтерсіті+" сполученням "Київ - Перемишль". Це робиться для того, щоб зменшити ризик затримок під час проходження кордону.

Крім того, розпочалися продажі квитків на перший в історії Укрзалізниці дитячий купейний вагон, що курсуватиме у складі поїзда №15/16 "Харків - Ясіня" з 8 серпня.

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