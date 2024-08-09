"Укрзалізниця" збільшила кількість місць на поїзд Мукачево-Кошице (Словаччина). Рішення ухвалено з метою уникнути дефіциту квитків.
У пресслужбі компанії зазначили, що зміни набувають чинності 9 серпня і діятимуть до 15 вересня.
"Щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі поїзди №960 Кошице - Мукачеве та №961 Мукачеве - Кошице курсуватимуть із додатковим вагоном (а точніше - з додатковим дизель-поїздом) 2 класу під №2. Кількість і розташування місць аналогічне до вагона №1, який зазвичай обслуговує цей маршрут", - ідеться в повідомленні.
Таким чином, у компанії хочуть уникнути дефіциту квитків на піковий діапазон дат за маршрутом.
Де купити квитки на поїзд Мукачево - Кошице
Квитки на поїзди Мукачево - Кошице доступні:
- у мобільному додатку "Укрзалізниці";
- у чат-боті;
- на сайті компанії;
- у міжнародних касах вокзалів.
"Укрзалізниця" - останні новини
В "Укрзалізниці" вирішили внести коригування в розклад руху двох поїздів "Інтерсіті+" сполученням "Київ - Перемишль". Це робиться для того, щоб зменшити ризик затримок під час проходження кордону.
Крім того, розпочалися продажі квитків на перший в історії Укрзалізниці дитячий купейний вагон, що курсуватиме у складі поїзда №15/16 "Харків - Ясіня" з 8 серпня.