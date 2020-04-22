Локомотив "Укрзалізниці" з новим тимчасовим машиністом: чи далеко заїдемо

Олександр Куницький

«Укрзалізниця» в черговий раз отримала нового керівника. Ним став 39-річний Іван Юрик – людина, яка вже не перший рік в поті чола трудиться на благо залізниці. З червня 2018 року він був членом наглядової ради компанії. А після того, як у червні 2019 року Кабмін оновив склад правління залізничного монополіста, Юрик очолив стратегічний напрямок по залученню інвестицій і роботі з потенційними інвесторами.

І от 15 квітня уряд призначив Юрика тимчасово виконуючим обов'язки голови правління. Це сталося одразу після звільнення з цієї посади серба Желько Марчека, який також був виконуючим обов'язки керівника компанії.

Марчек взагалі став рекордсменом по тривалості роботи в кріслі головного залізничника. Він протримався трохи більше двох місяців і, можливо, навіть не встиг розкласти канцелярію по шухлядам та фотографії дружини з дітьми на столі.

Чому так сталося? Відповідь на це питання спробував дати міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Відсутність стратегії, рейтингове агентство змінило прогнози в бік негативного після його дій, вагонний парк простоює, кредити не реструктуризували, до оптимізації так і не підійшли, дивні кадрові рішення і багато інших принад», - написав він на своїй сторінці в Фейсбук у відповідь на питання про причини звільнення Марчека. Ще й додав: «Коли приймаються дивні рішення, які шкодять компанії, в якій працюєш, точно нічого доброго не буде. А було саме так».

Проте аргументація міністра викликає більше питань ніж відповідей. Зокрема, які саме дії Марчека могли понизити рейтинг компанії? Дійсно, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг «Укрзалізниці» з рівня «В-» до «ССС», що означає виконання зобов'язань з цінних паперів, коли є вірогідність дефолту. Очевидно, що пониження рейтингу безпосередньо пов'язано із зовнішніми факторами – пандемією коронавірусу, карантином і світовою економічною кризою.

Ще більше питань стосовно швидкого звільнення Марчека виникає й через те, що він не новачок як на керівних посадах, так і в «Укрзалізниці». Останні чотири роки серб працював членом правління компанії. Крім того майже тринадцять років займав керівні посади в корпорації McDonald's в Україні, Румунії та Югославії. А також брав участь в проекті реформування HR-напряму в компанії «Нова Пошта». Хіба людина з таким досвідом може не знати як керувати компанією та ще й за два місяці допрацюватися до звільнення?

Відсутність прозорості в діях головного акціонера «Укрзалізниці» – Кабінету міністрів України – викликає багато питань

Відсутність прозорості в діях головного акціонера «Укрзалізниці» – Кабінету міністрів України – викликає багато питань. Наприклад, якщо він такий поганий менеджер, то чому він працював у компанії так довго та ще й встиг чимало заробити? Лише в березні на посаді голови правління Марчек, який в 2018 році задекларував 3 квартири і 5 млн гривень доходів, заробив майже 450 тисяч гривень заробітної плати.

Чи надовго затримається в кріслі головного залізничника Іван Юрик невідомо. Його призначили виконувачем обов’язків на строк «до завершення карантину та до проведення кадрового конкурсу».

Читайте також"Їх цікавить прибуток": міністр інфраструктури звинуватив керівництво УЗ у байдужості до пасажирських перевезень

Як свідчить практика, такий тимчасовий період може тривати довго. Наприклад, Євген Кравцов почав працювати в серпні 2017 року як в.о. керівника «Укрзалізниці» і лише в січні 2019 року став повноцінним головою держкомпанії. Примітно, що Кравцов затримався в кріслі трохи більше двох років. Але це скоріше виняток з правил, адже зазвичай керівники «Укрзалізниці» міняються мов рукавички, не «доживаючи» року.

Тим часом компанія, яка мала б бути локомотивом економіки кульгає на межі виживання. Можна було б сказати, що проблема у відсутності стратегії, але вона є. Тільки біда в тому, що життєвий цикл стратегій стандартний: вони пишуться, не виконуються або виконуються частково, і з приходом нової команди забуваються. На їхнє місце пишуться нові стратегії, які повторюють долю попередніх.

Це - ознака неспроможності влади, що вже навчилася формувати політику, програми і плани, але не спроможна їх реалізовувати. Таке собі коло сансари, з якого ніхто не може знайти виходу і відправити «Укрзалізницю» в нірвану.

Члени Наглядової ради теж отримують шалені зарплати, проте відповідальності за результати роботи не несуть

Створена Наглядова рада виглядає лише допоміжним органом головного акціонеру – Кабміну. Роль цієї ради незрозуміла, навіщо її взагалі було створювати? Адже члени Наглядової ради теж отримують шалені зарплати, проте відповідальності за результати роботи не несуть. При чому збираються в кращому випадку раз в тиждень.

Часта зміна керівництва «Укрзалізниці» свідчить або про слабку кадрову політику уряду, або про непридатність умов роботи для керівників, в яких ніхто не може показати прийнятний результат. Такими умовами можуть бути корупційні впливи та саботаж окремих груп.

Якби там не було, але права на помилку за гроші платників податків уряд не має. Перед менеджерами «Укрзалізниці» потрібно ставити чіткі критерії ефективності роботи і за їх не виконання пропорційно віднімати суму зарплати.

Олександр Куницький

Читайте всі статті автора