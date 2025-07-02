США не виключають, що завантаження мін було вивертом.

Американські чиновники повідомили, що минулого місяця іранські військові завантажили морські міни на судна в Перській затоці. Це посилило побоювання Вашингтона, що Тегеран готується до блокади Ормузької протоки.

Агентство Reuters пише, що можливе встановлення мін, які ще не застосовували в протоці, свідчить про те, що Тегеран, можливо, всерйоз збирався закрити один із найжвавіших морських шляхів у світі, що призвело б до ескалації і серйозно ускладнило б глобальну торгівлю.

Через Ормузьку протоку проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти і газу, і її блокування, найімовірніше, призвело б до різкого зростання світових цін на енергоносії.

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Іран протягом багатьох років погрожував закрити протоку, але ніколи не виконував цієї погрози. Наразі незрозуміло, чи були міни розвантажені.

Водночас джерела заявили, що уряд США не відкидає можливості того, що встановлення мін було вивертом. Іран міг підготувати міни, щоб переконати Вашингтон у серйозності намірів Тегерана закрити протоку, але без наміру зробити це, сказали чиновники. Іранські військові також могли просто проводити необхідні приготування на випадок, якщо керівництво Ірану віддасть відповідний наказ.

За даними Розвідувального управління Міністерства оборони США, станом на 2019 рік Іран мав у своєму розпорядженні більш ніж 5000 морських мін, які можуть швидко розгорнути за допомогою невеликих швидкохідних катерів.

Довідка УНІАН: Ормузька протока розташована між Оманом та Іраном і з'єднує Перську затоку з Оманською затокою на півдні та Аравійським морем за її межами. Її ширина в найвужчому місці становить 34 км, а ширина судноплавного шляху - лише трохи більше ніж 3 км у кожен бік.

Ситуація в цьому районі безпосередньо впливає на світові ціни на нафту і газ. Річ у тім, що члени ОПЕК - Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт та Ірак - експортують через протоку більшу частину своєї нафти, переважно в Азію. Катар, один із найбільших у світі експортерів скрапленого природного газу, відправляє через протоку майже весь свій СПГ.

Перемир'я між Ізраїлем та Іраном - останні новини

Перемир'я між Ізраїлем та Іраном було оголошено 24 червня. За даними ЗМІ, домовленість стала можливою за сприяння Катару. При цьому ціни на газ у Європейському Союзі цього дня обвалилися майже на 12%.

Водночас 25 травня ціни на нафту зросли, оскільки інвестори не були впевнені в стабільності ірано-ізраїльського перемир'я на тлі обміну ударами між ворогуючими сторонами після оголошення про припинення вогню.

Крім того, генеральний директор норвезької групи Yara Свейн Торе Холсетер попередив, що війна на Близькому Сході може спричинити різке зростання цін на продукти, порушивши глобальні ланцюжки поставок добрив та енергоносіїв.

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