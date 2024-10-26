Сучасні гаджети переводять стрілки автоматично, про механічні годинники доведеться подбати самим.

У неділю, 27 жовтня, о 04:00 Україна переводить стрілки годинників на 1 годину назад, через що потяги "Укрзалізниці" курсуватимуть за новим часом. Про це повідомляє прес-служба перевізника в Telegram.

"Не спізніться на потяг. Адже в неділю всі поїзди курсують вже за новим часом, який і зазначений у квитках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сучасні гаджети переводять стрілки автоматично. А про механічні годинники доведеться подбати самим.

Відео дня

Перехід на зимовий час - що відомо

Зимовий час належить до часового поясу GMT +2, який вважається природним для України. Якщо відмінити переведення годинників, то це може мати кілька неприємних наслідків.

Перехід на зимовий час мав стати остаточним, адже ВР проголосувала за скасування переведення годинників в Україні. Однак переведення годинників в Україні може залишитися, бо президент Володимир Зеленський так і не підписав відповідний закон. Утім, терміни для накладення вето на законопроєкт також минули. Тому наразі невідомо, чи будуть у майбутньому ще переводити час.

Вас також можуть зацікавити новини: