Ділянка із залізничним полотном просіла поблизу Нікополя. Інцидент пов'язують з підривом росіянами дамби Каховської ГЕС.
"Завдяки уважності придніпровських залізничників трагедій не сталося, приміські поїзди вчасно скасовані, на відновлення у нас піде орієнтовно три дні", - йдеться у повідомленні керівника з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександра Шевченка у Facebook.
При цьому він вказав, що приміські поїзди в Нікополь з Кривого Рогу, Апостолова, Тимкова обмежуються станцією в Чортомлику. Водночас між Чортомликом та Нікополем курсуватиме безкоштовний автобус.
"На ділянці Чортомлик – Кривий Ріг призначаємо тимчасовий електропоїзд відправленням з Чортомлика о 19:30, прибуття до Кривого Рогу о 21:00. Це означає, що відправку поїзда 76/75 Кривий Ріг – Київ ми затримаємо на орієнтовно 50 хвилин для пересадки нікопольців", - підсумували в Укрзалізниці.
Підрив Каховської ГЕС - останні новини
6 червня російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС, через що вода затопила десятки населених пунктів. Під водою опинилися тисячі гектарів цінних заповідних земель, загинули птахи і тварини.
При цьому в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що безвісти зниклими в результаті підриву Каховської ГЕС вважаються 27 осіб. У Херсонській області підтоплено 47 населених пунктів, з них 33 – на підконтрольній Україні території та 14-на тимчасово окупованій.