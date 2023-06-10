В Укрзалізниці зазначили, що завдяки своєчасній реакції вдалося уникнути трагедії.

Ділянка із залізничним полотном просіла поблизу Нікополя. Інцидент пов'язують з підривом росіянами дамби Каховської ГЕС.

"Завдяки уважності придніпровських залізничників трагедій не сталося, приміські поїзди вчасно скасовані, на відновлення у нас піде орієнтовно три дні", - йдеться у повідомленні керівника з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександра Шевченка у Facebook.

При цьому він вказав, що приміські поїзди в Нікополь з Кривого Рогу, Апостолова, Тимкова обмежуються станцією в Чортомлику. Водночас між Чортомликом та Нікополем курсуватиме безкоштовний автобус.

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"На ділянці Чортомлик – Кривий Ріг призначаємо тимчасовий електропоїзд відправленням з Чортомлика о 19:30, прибуття до Кривого Рогу о 21:00. Це означає, що відправку поїзда 76/75 Кривий Ріг – Київ ми затримаємо на орієнтовно 50 хвилин для пересадки нікопольців", - підсумували в Укрзалізниці.

Підрив Каховської ГЕС - останні новини

6 червня російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС, через що вода затопила десятки населених пунктів. Під водою опинилися тисячі гектарів цінних заповідних земель, загинули птахи і тварини.

При цьому в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що безвісти зниклими в результаті підриву Каховської ГЕС вважаються 27 осіб. У Херсонській області підтоплено 47 населених пунктів, з них 33 – на підконтрольній Україні території та 14-на тимчасово окупованій.

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