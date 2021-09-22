Перший вихід на маршрут запланований на 26 вересня.

Узбецька авіакомпанія Uzbekistan Airways повертається на маршрут Київ-Ташкент після 6-річної перерви.

Про це повідомляє Avianews.com.

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Перший вихід на маршрут запланований на 26 вересня.

Авіаперевізник літатиме в Україну один раз на тиждень щонеділі. Для польотів до Києва Uzbekistan Airways вибрала аеропорт "Бориспіль".

Ціна перельоту в економ-класі з Києва в Ташкент і назад стартує від $345 з урахуванням тільки ручної поклажі та від $393 з включеним багажем до 23 кг. Авіаквиток бізнес-класу коштує від $1059 в обидві сторони.

Розклад рейсів Ташкент-Київ-Ташкент Uzbekistan Airways:

Ташкент 17:30 - Київ 20:35, неділя

Київ 22:05 - Ташкент 04: 35, неділя

Продаж квитків відкрито на рейси до кінця жовтня 2021 року з номерами з чотирьох цифр. Зазвичай авіакомпанія використовує таку нумерацію при здійсненні чартерів.

Авіасполучення з Узбекистаном:

Регулярне авіасполучення між Україною та Узбекистаном припинилося у 2015 році через конфлікт МАУ і Uzbekistan Airways. Вони не змогли узгодити прийнятну для обох сторін частоту польотів.

11 червня 2021 року Державіаслужба України схвалила заявку лоукостера SkyUp на регулярні польоти з Києва в узбецькі міста Самарканд і Ургенч.

Зараз чартерні рейси між Києвом і Ташкентом здійснює Український лоукостер SkyUp. Тривалість перельоту у нього довше приблизно на 40-60 хвилин в порівнянні з новими рейсами Uzbekistan Airways.

Узбецька авіакомпанія буде літати по коротшому маршруту через територію Росії, тоді як SkyUp літає по південному маршруту через Грузію та Азербайджан. Росія закрила транзит для українських авіакомпаній у серпні 2014 року.

Автор: Олена Коваленко