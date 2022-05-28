Міст поблизу Стоянки було підірвано в перші дні вторгнення російських військ в Україну, щоб вони не змогли оточити столицю.

На трасі Київ - Чоп біля села Стоянка Київської області відновили рух вантажівок частково відновленим мостом через річку Ірпінь, який було зруйновано під час бойових дій.

Про це повідомляє міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

"Сьогодні ми відкрили лівий проїзд на дорозі міжнародного значення М-06 Київ - Чоп біля Стоянки та відновили рух трасою для вантажного автотранспорту", - зазначив міністр.

За його словами, наступним етапом стане відновлення правого проїзду зруйнованого мосту, завершення робіт планується восени.

Кубраков також нагадав, що міст через річку Ірпінь поблизу Стоянки було підірвано в перші дні вторгнення російських військ в Україну, щоб вони не змогли оточити столицю.

Він додав, що після звільнення столичного регіону було зведено тимчасовий міст, але рухатись ним міг лише легковий транспорт, а вантажівки об'їжджали.

Вас також можуть зацікавити новини: