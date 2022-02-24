Поїзди східного напрямку курсують на безпечній швидкості.

"Укрзалізниця" повідомляє, що всі поїзди до та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком, попри початок російського військового вторгнення в Україну.

Про це повідомляє у Telegram "Укрзалізниця".

"Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями. Це стосується напрямку Мариуполя через Дніпро", – йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними "Укрзалізниці", станом на 8:30 ранку на вокзалах великих українських міст наступна ситуація:

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В прес-службі запвеняють, що пасажири, які мають квитки, виїдуть своїми рейсами. Тих, в кого немає квитків, просять купувати їх через онлайн-канали.

Водночас, в "Укрзлізниці" повідомляють, що приміське сполучення у регіонах відбувається у штатному режимі, окрім напрямку "Харків – Куп’янськ", рух організований до Чугуєва.

Як повідомляв УНІАН, також через російське військове вторгнення на територію України був закритий повітряний простір нашої країни для цивільних літаків. Відповідно, всі аеропорти країни призупинили роботу.

Водночас, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) повідомлила про призупинення виконання регулярних та чартерних рейсів з/до території України щонайменше до 23:59 24 лютого 2022 року за київським часом.

Відзначимо також, що раніше в "Укрзалізниці" зявляли, що залізничне сполучення з європейськими країнами припинено не буде в разі загострення ситуації, навпаки залізничне сполучення може стати запасним варіантом у разі можливого обмеження авіасполучення.