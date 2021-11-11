Транспорт перевірятимуть по-новому, але не весь / фото: Патрульна поліція

Поліцейські відзавтра почнуть використовувати спеціалізовані автомобілі - мобільні діагностичні станції, які контролюватимуть відповідність технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю.

Про це повідомив у Facebook заступник голови департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За його словами, такі станції обладнані сучасними приладами, які відповідають державним стандартам. За їх допомогою копи зможуть:

  • проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;
  • вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;
  • здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;
  • здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, які працюють на дизельному паливі;
  • здійснювати заміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів.
  • визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу;
  • перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.
Патрульна поліція

За словами Білошицького, у кожній області патрульні вже отримали такі станції. Він наголосив, що наразі такі перевірки не стосуватимуться приватного легкового транспорту.

Патрульна поліція

Що перевірятимуть:

  • вантажні автомобілі більше 3,5 тон та причепи до них;
  • автобуси;
  • автомобілі таксі;
  • автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;
  • окремі спеціалізовані ТЗ.
  • легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.

Як повідомляв УНІАН, в Україні хочуть зробити обов'язковим техогляд транспорту.  За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, таке рішення може вступити у дію вже з 2022 року.

Автор: Юрій Годован