Поліцейські відзавтра почнуть використовувати спеціалізовані автомобілі - мобільні діагностичні станції, які контролюватимуть відповідність технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю.
Про це повідомив у Facebook заступник голови департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький.
За його словами, такі станції обладнані сучасними приладами, які відповідають державним стандартам. За їх допомогою копи зможуть:
- проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;
- вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;
- здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;
- здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, які працюють на дизельному паливі;
- здійснювати заміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів.
- визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу;
- перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.
За словами Білошицького, у кожній області патрульні вже отримали такі станції. Він наголосив, що наразі такі перевірки не стосуватимуться приватного легкового транспорту.
Що перевірятимуть:
- вантажні автомобілі більше 3,5 тон та причепи до них;
- автобуси;
- автомобілі таксі;
- автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;
- окремі спеціалізовані ТЗ.
- легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.
Як повідомляв УНІАН, в Україні хочуть зробити обов'язковим техогляд транспорту. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, таке рішення може вступити у дію вже з 2022 року.