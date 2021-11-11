Перевірки розпочнуться з 12 листопада.

Поліцейські відзавтра почнуть використовувати спеціалізовані автомобілі - мобільні діагностичні станції, які контролюватимуть відповідність технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю.

Про це повідомив у Facebook заступник голови департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За його словами, такі станції обладнані сучасними приладами, які відповідають державним стандартам. За їх допомогою копи зможуть:

проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;

вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;

здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;

здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, які працюють на дизельному паливі;

здійснювати заміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів.

визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу;

перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.

За словами Білошицького, у кожній області патрульні вже отримали такі станції. Він наголосив, що наразі такі перевірки не стосуватимуться приватного легкового транспорту.

Що перевірятимуть:

вантажні автомобілі більше 3,5 тон та причепи до них;

автобуси;

автомобілі таксі;

автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;

окремі спеціалізовані ТЗ.

легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.

Як повідомляв УНІАН, в Україні хочуть зробити обов'язковим техогляд транспорту. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, таке рішення може вступити у дію вже з 2022 року.

Автор: Юрій Годован