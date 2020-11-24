За словами блогера, профспілка залізничників апелює до угоди, підписаної в серпні, згідно з якої до 1 жовтня мала бути ліквідована заборгованість із зарплати 700 млн грн, підвищені тарифні ставки і посадові оклади на 25% і багато іншого.

Профспілка залізничників і транспортних будівельників України погрожує подати на "Укрзалізницю" до суду за те, що залізничникам не підвищили оклади і тарифні ставки, і причиною цього називають непрофесіоналізм попереднього керівництва перевізника.

Про це пише для видання "Матриця Свободи" блогер Олена Прагіна.

Як вона повідомляє, профспілка залізничників апелює до угоди, підписаної в серпні, згідно з якої до 1 жовтня мала бути ліквідована заборгованість із зарплати 700 млн грн, підвищені тарифні ставки і посадові оклади на 25% і багато іншого.

"Чи підписував цю угоду хтось із команди Івана Юрика... а може, Желько Марчека? У будь-якому випадку, обидва були лише виконуючими обов'язки і явно не планували залишатися надовго. Як то кажуть, "ось вам угоду, тільки відчепіться... все одно не мені її виконувати", - зазначає вона.

Навіть в умовах збитковості "Укрзалізниці" заборгованість із зарплати скоротилася наполовину і складає 400 млн грн. Багатьом працівникам повернули 5-денний робочий тиждень, ведуться пошуки фінансування для підвищення окладів і посадових тарифів.

Другий аргумент, до якого вдалася Профспілка в своїх погрозах "засудити" УЗ - це прибутковість компанії в 2019. На думку голови Профспілки Вадима Бубняка, "Укрзалізниця" отримала 3 млрд чистого прибутку, при цьому заощадивши за 9 місяців 1,5 млрд грн на оплату праці і 700 млн грн на невиконанні зобов'язань галузевої угоди.

"Причому тут прибуток 2019 до економії на зарплаті 2020? По-перше, прибуток 2019 - це гучні слова екс-голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, який, озвучуючи цю цифру, забув додати інформацію про катастрофічний знос рухомого складу УЗ і потреби фінансування пасажироперевезень в розмірі десятків мільярдів гривень. По-друге, звідки намалювалася цифра в 1,5 млрд грн економії на зарплаті, якщо борг на момент підписання угоди був 700 млн грн? У залізничників є вибір: отримати зараз всі борги із зарплати і підвищення окладів і залишитися без роботи, тому що без інвестицій у вагони і локомотиви скоро буде ні на чому їздити, або трохи потерпіти, отримати всі борги і працювати далі з підвищеними окладами. Хоча кому цікаво, що Жмак - один з перших, хто всерйоз взявся за ремонт парку і кардинальне оновлення УЗД...", - пише автор матеріалу.

Як повідомляє Олена Прагіна, завдання Володимира Жмака - "витримати нападки засмучених попереднім керівництвом працівників", реалізувати стратегію щодо реформування залізничного вокзалу, виведення компанії на рівень прибутковості і виплачувати "накопичені Кравцовим, Юріком і Марчеком борги по зарплаті". Угода з Профспілкою поступово виконується, а заяви її голови "схожі на піар", зазначає вона.

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Автор: УНІАН