Дублюючі маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

У Київському метро вже зупинено рух поїздів між станціями "Деміївська" та "Теремки" Оболонсько-Теремківської лінії.

Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації у своєму Telegram-каналі о 13:49. Зазначалося, що дублюючі маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

"Рух поїздів метро на ділянці між станціями "Теремки" - "Деміївська" вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів. Поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" – "Либідська", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у мережі з'явилося відео, на якому можна побачити потоки води на рейках метро. Зазначається, що сталася розгерметизація тунелю.

Ремонт у метро Києва: що відомо

Як повідомляв УНІАН, зранку КП "Київський метрополітен" повідомив про необхідність термінового ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська". Рух поїздів на ділянці Оболонсько-Теремківської лінії планували зупинити з 9 грудня.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько шести місяців та проводитимуться на поверхні землі.

Зазначалося, що станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки" продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

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