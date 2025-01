Раніше європейське журі також присвоїло Renault 5 звання автомобіль року.

Електричний автомобіль Renault 5 став переможцем премії Car of the Year Awards 2025 від популярного британського видання What Car?. Про це повідомляє Autocar.

"‎Вам не потрібно витрачати цілий статок, щоб отримати чудовий електромобіль у час, коли витрати на автомобільні перевезення є більшими, ніж будь-коли"‎, – говорить редактор What Car? Стів Хантінгфорд.

Зі свого боку видання Autocar зазначає, що Renault 5 відрізняється "комфортом і доступністю". Окрім того, фахівці кажуть про затребуваність автомобіля на ринку.

Варто зазначити, що нещодавно Renault 5 E-Tech electric та Alpine A290 отримали титул "Автомобіль року 2025" за версією престижного журі європейського конкурсу COTY. Renault 5 E-Tech electric став восьмим автомобілем бренду, який здобув цей титул.

Ім’я Renault 5 відоме багатьом, хто цікавиться світом авто. Саме так називали компактні хетчбеки малого класу компанії від Renault, які виробляли у 1972-1998 роках.

Це ім'я повернулося у 2024-му – тепер його використовували для нового електричного хетчбека. Renault 5 E-Tech electric і Alpine A290 побудували на платформі AmpR Small від Ampere.

Як повідомляється на сайті французького виробника, базовий варіант Renault 5 E-Tech electric буде доступний за ціною від 25 000 євро до вирахування державних субсидій у країнах, де такі стимули передбачені.

