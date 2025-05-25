Російська ППО сприйняла власний літак за "дивний дрон" і відкрила вогонь.

У ніч на 25 травня російська ППО обстріляла власний військовий літак під час атаки дронів біля Твері.

Як повідомляє Defense Express, в російських соцмережах почала ширитися інформація про ймовірне збиття стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-160 над територією РФ. Однак відео, яке з’явилося згодом, спростувало цю версію.

На оприлюднених кадрах видно, як російські зенітники відкрили вогонь по літаку над містом Твер. Силует повітряного судна не збігається з формою Ту-160. Ймовірно, мова йде про військовий транспортник типу Ту-134 або Ту-154. Зокрема, у Twitter-акаунті Evergreen Intel зазначено, що це був Ту-134АК з бортовим номером RA-65996, який належить ВКС РФ і злетів з військового аеродрому "Мігалово" на околицях Твері.

Інцидент збігся з атакою дронів-камікадзе на регіон. У місцевих Telegram-каналах масово з’являлися повідомлення про безпілотники та відео з їх збиттям. Ймовірно, російська ППО сприйняла власний літак за "дивний дрон" і відкрила вогонь. Утім, як видно з відео, влучити не вдалося — борт уникнув ураження.

Того ж вечора, за даними сервісу Flightradar24, з Москви вилетіли близько 10 літаків Міноборони РФ, хоча OSINT-дослідники нарахували ще більше.

"Дружній вогонь" по авіації РФ

Як повідомляв УНІАН, це не перший випадок "дружнього вогню" з боку російських військових. Російські сили протиповітряної оборони 21 червня збили власний транспортно-бойовий літак Ка-29 поблизу Анапи у Краснодарському краї. Весь екіпаж загинув.

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