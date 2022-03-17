Це пов’язано з проведенням технічних робіт.

Роботу сайту "Укрзалізниці" і чат-боту буде тимчасово обмежено в ніч проти 18 березня.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Укрзалізниці".

"Функціонування офіційного сайту Укрзалізниці uz.gov.ua, сайту з продажу квитків Booking.uz.gov.ua, а також чат-боту Укрзалізниці буде тимчасово обмежено в ніч проти 18 березня через проведення технічних робіт", - йдеться у повідомленні.

З будь-яких питань можна звертатися на гарячу лінію "Укрзалізниці" за телефоном 0 800 503 111.

"Нагадуємо, що евакуаційні рейси зі сходу на захід наразі не потребують придбання квитків", - наголошують в "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, на Закарпаття продовжують прибувати вимушені переселенці, які тікають від війни та ворожих обстрілів. Таких людей в області вже близько 500 тисяч. Нажаль, місць вже критично не вистачає. Проте місцеві намагаються забезпечити людей усім необхідним і допомогти швидше адаптуватися.

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