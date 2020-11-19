За сприятливих погодних умов до 23 листопада ремонт покриття на Автозаводській обіцяють завершити.

В Оболонському районі столиці у вихідні перекриють рух транспорту на вулиці Автозаводській.

Читайте такожВ Україні весь громадський транспорт замінять електричним - КриклійПро це інформує прес-служба міськдержадміністрації з посиланням на «Київавтодор».

Рух перекриють з 8:00 21 листопада до 17:00 22 листопада.

«На вулиці Автозаводській завершується середній ремонт. Оновлюють покриття на частині між вул. Полярною і вул. Дубовицькою. На вихідних за сприятливих погодних умов ремонт мають завершити. Під час робіт рух на частині вул. Автозаводської буде перекрито», - сказано у повдіомленні.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

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Автор: УНІАН