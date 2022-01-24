Рейси або переносять, або зовсім скасовують.

Три авіакомпанії слідом за Lufthansa відмовилися від нічної стоянки в Києві. Рішення прийнято на тлі можливого нападу Російської Федерації на Україну.

Про це повідомляє avianews.

Швейцарська авіакомпанія Swiss, Австрійська Austrian Airlines і Нідерландська KLM 23 січня змінили графік польотів своїх літаків до Києва так, щоб літаки з екіпажами не ночували в Україні.

23 січня літак Austrian Airlines виконав вечірній рейс OS 667 Відень-Київ і повернувся до Австрії спецрейсом OS 1402. При цьому компанія скасувала ранковий регулярний рейс OS 668 з Києва до Відня.

Читайте такожУ Києві пояснили, чи закриватимуть громадський транспорт у разі локдаунуSwiss також відмовилася від вечірнього вильоту рейсу LX 2290 з Цюриха до Києва. Замість нього до Києва вранці 24 січня відправився спецрейс LX7390 і літак відразу повернувся.

Рейси KLM з Амстердама до Києва почали скасовувати ще з 22 січня. Всі вони передбачали нічну стоянку в Україні і ранковий виліт.

Евакуація з України

Держдепартамент доручив почати сьогодні евакуацію родичів співробітників посольства США в Україні. У Держдепі пояснили евакуацію сімей дипломатів з Києва. Це називають "запобіжними заходами", які необхідно вжити для безпеки громадян США та державного персоналу.

Читайте такожЛітак з Майамі в Лондон розвернувся над Атлантикою через відмову пасажира надягти маскуПосольство США в Києві продовжує працювати, а тимчасово повірена в справах США Христина Квін залишається в Україні.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної обережності.

23 січня стало відомо, що Великобританія почала відкликати своїх дипломатів з України.

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