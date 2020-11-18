Відповідний законопроект передбачає підвищення штрафів за водіння в стані алкогольного, наркотичного та іншого сп'яніння.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроект, що передбачає підвищення штрафів за керування автомобілями в нетверезому стані.

Йдеться про законопроект №2695 - "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху".

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на засіданні комітету в режимі відеоконференції.

За словами народного депутата від "Слуги народу" В'ячеслава Медяника, цим законопроектом вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу і законів "Про дорожній рух" і "Про Національну поліцію".

До його другого читання було подано 611 поправок, з яких 159 були враховані.

Говорячи про зміни в законопроекті до другого читання, Медяник зазначив, що в Кодексі про адміністративні правопорушення пропонується викласти в новій редакції статтю 130.

"Зокрема, підвищено штрафи за керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного та іншого сп'яніння", - пояснив він.

Також пропонується встановити, що адміністративні стягнення за правопорушення, передбачене статтею 130, може бути накладено протягом року з дня вчинення, тоді як на сьогодні це лише 3 місяці.

"Пропонується підвищити розміри штрафів. Зокрема, стаття 122 КУпАП - це перевищення встановлених обмежень швидкості руху, стаття 126 КУпАП - керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом", - додав депутат.

Серед іншого, Кримінальний кодекс пропонується доповнити новою статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів особами, які керують ними в стані сп'яніння.

Крім того, цим законопроектом пропонується внести зміни до статті 35 Закону "Про Національну поліцію" щодо проведення профілактичної зупинки транспортних засобів.

"Пропонується встановити, що такі профілактичні заходи можуть здійснюватися в нічний час - з 22:00 до 08:00, а також у святкові, неробочі, вихідні дні і протягом наступного дня після таких днів", - розповів Медяник.

Це питання викликало тривалі суперечки між депутатами. Однак, під час голосування за цю поправку члени Комітету підтримали її.

Перед голосуванням Голова комітету, депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський уточнив, що таку профілактичну зупинку пропонується здійснювати з метою огляду водіїв з використанням спеціальних технічних засобів для перевірки на стан алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських засобів, що знижують увагу і швидкість реакції.

Іншим голосуванням члени комітету рекомендували парламенту прийняти цей документ у другому читанні і в цілому як закон з урахуванням пропозицій Комітету.

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13 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (№2695).

Документом пропонується встановити, що окремі правопорушення, вчинені в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом ліків, що знижують увагу і швидкість реакції, караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.

Також передбачається ввести норму, згідно з якою перевищення швидкості більш ніж на 50 км на годину карається штрафом у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 тис. 400 грн).

Крім того, планується встановити, що вимога про передачу документів для перевірки не поширюється на водіїв, які отримали посвідчення після 2013 року або можуть пред'явити електронне посвідчення та реєстрацію на транспортний засіб.

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Автор: Тетяна Поляковська