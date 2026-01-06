Штрафні бали для водіїв: у МВС пояснили, коли їх можуть запровадити

Питання про можливе запровадження системи штрафних балів для водіїв перебуває на розгляді, але на сьогодні рішення немає. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
"В мережі розповсюджено інформацію, що з 2026 року запрацювала система штрафних балів для водіїв. Це не відповідає дійсності", - наголошується в інформації.
При цьому зазначається, що є ряд законопроєктів, які покликані врегулювати це питання і в майбутньому запровадити штрафні бали за прикладом передового досвіду зарубіжних країн.
"Проте, поки що це питання перебуває на розгляді, й штрафні бали не запроваджені!", - наголошують в МВС України.
Штрафні бали для водіїв - що відомо
Як повідомляв УНІАН, у квітні 2020 року Верховна Рада України вилучила з Кодексу України про адміністративні правопорушення норму щодо штрафних балів за зафіксовані в автоматичному режимі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Застосування штрафних балів передувало застосуванню адміністративного стягнення у виді штрафу.
При цьому досвід розвинутих країн свідчить про інші підходи до застосування штрафних балів, які розглядаються як додатковий стимул для усвідомлення порушником серйозності наслідків у разі систематичного недотримання правил дорожнього руху, у тому числі шляхом позбавлення права керування транспортним засобом. Застосування більш суворого виду відповідальності відбувається після набрання водієм певної кількості штрафних балів, а не зняття, як передбачено законодавством України.
У жовтні 2025 року в парламенті було зареєстровано законопроєкт 14133, яким пропонується повернути в Україні штрафні бали для водіїв за порушення Правил дорожнього руху.Ним передбачено, що в залежності від тяжкості правопорушення ПДР водії можуть отримувати від 1 до 5 балів. Якщо за рік набирається 15 балів, то дії посвідчення водія буде призупинено. Щоб повернути права, потрібно буде повторно пройти навчання та скласти іспит.