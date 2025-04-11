Водіїв попереджають, що патрульні працюватимуть з радарами вимірювання швидкості на нових ділянках вже від сьогодні.

З 11 квітня патрульні працюватимуть з TruCAM на 25 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів. Про це повідомила Національна поліція України.

Звертається увага, що TruCAM - радари вимірювання швидкості застосовуються переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Це дає вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму завдяки поєднанню методів вимірювання.

Місця використання приладів визначені з урахуванням стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.

Відео дня

У Нацполіції зауважують, що в умовах війни у регіонах, де тривають активні бойові дії (зокрема в Донецькій і Луганській областях), прилади тимчасово не використовуються.

Водночас у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях TruCAM застосовують на окремих безпечних ділянках.

"З урахуванням воєнного стану та проведеного аналізу аварійності:

- додано 25 нових ділянок;

- внесено зміни до 10 існуючих ділянок", - зазначено у повідомленні.

Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM. Вимірювання швидкості здійснюватиметься на 338 ділянках доріг (додається повний перелік місць). У місцях використання TruCAM встановлюються дорожні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові автомобілі патрульної поліції з увімкненими синіми проблисковими маячками стоятимуть на видимому місці, попереджає Нацполіція.

TruCam на дорогах України

Як повідомляв УНІАН, в Україні патрульна поліція почала використовувати перші радари вимірювання швидкості TruCam з жовтня 2018 року. На першому етапі, що тривав кілька місяців, це були тестові випробування, тобто без штрафів. Поступово карту використання цих приладів розширювали.

Зокрема у травні 2019 року повідомили, що за 4 місяці патрульні поліцейські, користуючись приладами для вимірювання швидкості TruCAM, склали понад 100 тис адмінпротоколів за порушення швидкісного режиму.

Американський пристрій TruCam має лазерне наведення, що дозволяє вимірювати швидкість на відстані до 1200 метрів.

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