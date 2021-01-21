Мінінфраструктури планує впровадити проект будівництва високошвидкісної залізничної лінії зі швидкістю руху до 250 кілометрів на годину.

Міністерство інфраструктури планує підготувати та впровадити проект високошвидкісного залізничного руху в Україні, на початковому етапі якого передбачається будівництво залізничної лінії зі швидкістю руху до 250 км/год.

Читайте такожПам'ять гіперлупа: Кабмін замахнувся на виробництво електрокарів в УкраїніПро це повідомила прес-служба відомства з посиланням на міністра Владислава Криклія за підсумками його зустрічі з послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне.

Також проект передбачає будівництво сучасної інфраструктури для обслуговування залізничних експресів типу InterCity та контейнерних перевезень у напрямку ЄС.

Зазначається, що низка іноземних компаній вже проявили свою зацікавленість в цьому проекті.

Що цьому передувало

У лютому 2018 року тодішній глава міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна планує почати будівництво тестового майданчика Hyperloop в Дніпрі.

За його словами, тоді навколо цієї ідеї "вдалося об'єднати багато українських і закордонних компаній".

Вже після своєї відставки Омелян пояснив, що робив гучні заяви про швидке тестування в Україні технологій передової транспортної системи Hyperloop для того, щоб "українці повірили в себе".

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Автор: Павло Степанець