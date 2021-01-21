Міністерство інфраструктури планує підготувати та впровадити проект високошвидкісного залізничного руху в Україні, на початковому етапі якого передбачається будівництво залізничної лінії зі швидкістю руху до 250 км/год.
Читайте такожПам'ять гіперлупа: Кабмін замахнувся на виробництво електрокарів в УкраїніПро це повідомила прес-служба відомства з посиланням на міністра Владислава Криклія за підсумками його зустрічі з послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне.
Також проект передбачає будівництво сучасної інфраструктури для обслуговування залізничних експресів типу InterCity та контейнерних перевезень у напрямку ЄС.
Зазначається, що низка іноземних компаній вже проявили свою зацікавленість в цьому проекті.
Що цьому передувало
- У лютому 2018 року тодішній глава міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна планує почати будівництво тестового майданчика Hyperloop в Дніпрі.
- За його словами, тоді навколо цієї ідеї "вдалося об'єднати багато українських і закордонних компаній".
- Вже після своєї відставки Омелян пояснив, що робив гучні заяви про швидке тестування в Україні технологій передової транспортної системи Hyperloop для того, щоб "українці повірили в себе".
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