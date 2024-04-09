Оновлена Skoda Octavia вирізняється, в першу чергу, зміненою передньою частиною.

У Чехії почалося виробництво автомобілів Skoda Octavia 2024. Оновлені ліфтбек та універсал збирають на підприємстві у Млада-Болеславі, а згодом їх будуть виробляти на заводі у місті Квасини.

Про це повідомляє офіційний сайт Skoda. Нова модель вирізняється зовні. Насамперед ідеться про передню частину авто. Розробники збільшили решітку радіатора та встановили матричні фари зі стріловидними ходовими вогнями.

Змінилась Octavia і всередині. Всі версії оновленої моделі отримали віртуальну панель приладів та двозонний клімат-контроль. Топовий варіант оснастили збільшеним центральним тачскріном. Список опцій поповнили монітори для задніх пасажирів.

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Зараз оновлені версії Octavia мають бензинові двигуни об’ємом 1,5 л (114 і 150 к. с.) та 2,0 л (204 і 265 к. с.), а також 2,0-літровий турбодизель потужністю 115 та 150 к. с. Пізніше в лінійку планують додати плагін-гібриди, які зможуть проїхати на електротязі до 100 км.

Skoda Octavia – довідка

Автомобіль Skoda Octavia виробляється чеською компанією Skoda (входить до складу Volkswagen AG), починаючи з 1996 року. Назву сучасної моделі (всі чотири покоління) запозичили у попередника, який виробляли у 1959-1971 роках. За весь час було вироблено понад 7 млн Skoda Octavia різних версій.

Skoda Octavia традиційно входить до числа найбільш популярних моделей нових легкових авто в нашій країні. Якщо казати про березень, то вона посідала дев'яте місце. Найпопулярнішою ж моделюю тоді виявився Renault Duster.

Український авторинок – останні новини

Одним з головних трендів українського авторинку є зростаюча популярність електричних авто.

Згідно з новими даними, за березень український автопарк поповнився понад 4,4 тис автомобілів на акумуляторних джерелах живлення. Якщо порівнювати з торішнім березнем, то попит на електромобілі збільшився у 2,3 раза.

Найбільш популярною моделлю серед нових електрокарів у березні виявився Volkswagen ID.4. Також до трійки потрапили BYD Song Plus та Honda eNS1.

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