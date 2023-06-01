Лідерство на українському ринку належить японській Toyota.

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано трохи більше 5,1 тис. нових легкових авто, що удвічі більше ніж торік.

Як повідомляє "Укравтопром", водночас, від показника довоєнного травня 2021 року, платоспроможний попит на нові легковики відстає на 39%. Відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку майже не змінилась.

Лідерство на українському ринку утримує японська марка Toyota – 861 шт. На другому місці залишається Renault – 501 шт. Третій результат у Volkswagen – 446 шт. Також у топ-5 травня потрапили Hyundai - 347 шт. та BMW - 344 шт.

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Зазначається, що бестселером місяця на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер Renault Duster, який обрали 472 покупця.

"Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 21,5 тис. нових легкових авто, що на 44% більше, ніж за аналогічний період 2022р", - йдеться в повідомленні.

Ринок авто під час війни

За весь минулий 2022 рік в Україну було імпортовано 412,9 тис. легкових авто. Їх загальна митна вартість склала майже 3 млрд доларів.

Протягом першого кварталу цього року було зареєстровано понад 11 тис. нових легкових автомобілів. В топ-10 увійшли авто BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

За підсумками перших чотирьох місяців з початку року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні стали місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.

Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків продемонстрували: Львівська обл. – 6 тис. 116 шт.; Вінницька обл. – 4 тис. 46 шт.; м. Київ – 3 тис. 830 шт.; Рівненська обл. – 3 тис. 219 шт.; Дніпропетровська обл. – 3 тис. 206 шт.

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