На встановлення кожного об'єкта йде багато часу, кажуть у КМДА.

У Києві планують побудувати близько 400 нових світлофорів - відповідний указ вже підписано мером міста.

Про це розповів директор КП "Центр організації дорожнього руху" Віктор Черній в ефірі "Громадського радіо".

"Що таке світлофорне регулювання? Це об’єкт капітального будівництва. Він не може з’явитися за день чи за тиждень. Це ціла процедура: проєктні роботи через ProZorro, експертиза, потім пошук підрядників через ProZorro. Усе це займає близько року. Сьогодні ми ставимо питання про те, що ці об’єкти мають бути стратегічними, аби час скорочувався", - розповів він.

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За словами чиновника, у разі необхідності встановлення світлофору у місці концентрації ДТП за відповідним розпорядженням поліції такі роботи виконуються за місяць-півтора.

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Автор: Юрій Годован