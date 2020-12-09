У Києві планують побудувати близько 400 нових світлофорів - відповідний указ вже підписано мером міста.
Про це розповів директор КП "Центр організації дорожнього руху" Віктор Черній в ефірі "Громадського радіо".
"Що таке світлофорне регулювання? Це об’єкт капітального будівництва. Він не може з’явитися за день чи за тиждень. Це ціла процедура: проєктні роботи через ProZorro, експертиза, потім пошук підрядників через ProZorro. Усе це займає близько року. Сьогодні ми ставимо питання про те, що ці об’єкти мають бути стратегічними, аби час скорочувався", - розповів він.
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За словами чиновника, у разі необхідності встановлення світлофору у місці концентрації ДТП за відповідним розпорядженням поліції такі роботи виконуються за місяць-півтора.
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