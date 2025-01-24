Цінність японського бренду Toyota сягнула 64,7 млрд доларів.

Нещодавно фахівці Brand Finance склали щорічний рейтинг оціночної вартості світових брендів Global 500, до якого, звісно, потрапили і бренди світового автопрому. На основі цих даних портал УкрАвтопром склав свій топ найдорожчих з них.

Титул найбільш дорогого автомобільного бренду у 2025 році отримала японська Toyota – її цінність сягнула 64,7 млрд доларів. А заголом Toyota посіла 18 сходинку в світовому рейтингу найдорожчих брендів усії галузей.

Загалом до ТОП-100 рейтингу 2025-го року потрапили такі автобренди:

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Toyota (18-е місце) – $64,7 млрд;

Mercedes-Benz (23-е місце) – $53 млрд;

Hyundai (29-е місце) – $46,3 млрд;

Tesla (36-е місце) – $43 млрд;

BMW (37-е місце) – $42,5 млрд;

Porsche (40-е місце) – $41,2 млрд;

Mitsubishi (43-е місце) – $40,4 млрд;

Tata (60-е місце) – $31,6 млрд;

Volkswagen (61-е місце) – $31,4 млрд;

Honda (70-е місце) – $28,3 млрд;

Ford (86-е місце) – $22,9 млрд.

Світовий авторинок – що цікавого

Нагадаємо, раніше було представлено рейтинг найбільш продаваних автобрендів 2024 року. Абсолютним лідером в ньому виявилась Toyota, а одразу за нею розтушувався німецький Volkswagen. На третьому місці опинився китайський BYD.

Також варто зазначити, що станом на кінець року лідером у рейтингу найбільш продаваних автомобілів світу залишалась Toyota Corolla, яка зберегла перевагу над електричним кросовером Tesla Model Y. Також у п’ятірці опинилась Toyota RAV4, Ford F-Series та Honda CR-V.

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