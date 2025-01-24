Нещодавно фахівці Brand Finance склали щорічний рейтинг оціночної вартості світових брендів Global 500, до якого, звісно, потрапили і бренди світового автопрому. На основі цих даних портал УкрАвтопром склав свій топ найдорожчих з них.
Титул найбільш дорогого автомобільного бренду у 2025 році отримала японська Toyota – її цінність сягнула 64,7 млрд доларів. А заголом Toyota посіла 18 сходинку в світовому рейтингу найдорожчих брендів усії галузей.
Загалом до ТОП-100 рейтингу 2025-го року потрапили такі автобренди:
- Toyota (18-е місце) – $64,7 млрд;
- Mercedes-Benz (23-е місце) – $53 млрд;
- Hyundai (29-е місце) – $46,3 млрд;
- Tesla (36-е місце) – $43 млрд;
- BMW (37-е місце) – $42,5 млрд;
- Porsche (40-е місце) – $41,2 млрд;
- Mitsubishi (43-е місце) – $40,4 млрд;
- Tata (60-е місце) – $31,6 млрд;
- Volkswagen (61-е місце) – $31,4 млрд;
- Honda (70-е місце) – $28,3 млрд;
- Ford (86-е місце) – $22,9 млрд.
Світовий авторинок – що цікавого
Нагадаємо, раніше було представлено рейтинг найбільш продаваних автобрендів 2024 року. Абсолютним лідером в ньому виявилась Toyota, а одразу за нею розтушувався німецький Volkswagen. На третьому місці опинився китайський BYD.
Також варто зазначити, що станом на кінець року лідером у рейтингу найбільш продаваних автомобілів світу залишалась Toyota Corolla, яка зберегла перевагу над електричним кросовером Tesla Model Y. Також у п’ятірці опинилась Toyota RAV4, Ford F-Series та Honda CR-V.