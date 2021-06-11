На "зеленій" гілці планують запустити нові вагони.

Цьогоріч собівартість однієї поїздки у столичному метро становить 20,5 гривень.

Про це повідомила заступниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон в ефірі "Громадського радіо".

"Цього року у нас ухвалений, відповідно до процедури, фінансовий план підприємства, на цей рік собівартість поїздки становить 20 гривень 5 копійок. Я наголошу, що не тариф, а собівартість", - пояснила вона.

Макогон також розповіла, що столичний метрополітен планує закупити 50 нових вагонів за кредитні гроші від ЄБРР. За її словами, їх планують запустити на "зеленій" гілці.

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"У нас будується дві станції і після запущення в експлуатацію цих двох станцій потрібно тримати графік, необхідний, для перевезення пасажирів по зеленій лінії метро, тому потрібен додатковий рухомий склад. Усі ці 50 вагонів підуть на "зелену лінію" у депо Харківське", - каже Макогон.

Вона уточнила, що поставки нових вагонів планують до відкриття станцій.

Зростання цін на проїзд у Києві: що відомо

13 травня трудові колективи транспортних комунальних підприємств "Київський метрополітен" і "Київпастранс" заявили про те, що просять столичну владу підвищити тариф на проїзд.

КП "Київський метрополітен" і КП "Київпастранс" просять мера Віталія Кличка і депутатів Київради негайно вирішити питання й підтримати підприємства.

Одним із шляхів розв'язання проблеми транспортники бачать у збільшенні діючого тарифу на перевезення пасажирів.

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Автор: Юрій Годован