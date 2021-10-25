З початку року поліція склала вже понад 3,8 тис. протоколів на пасажирів.

Заступниця начальника Комунального підприємства "Київський метрополітен" Наталія Макогон розповіла, скількох порушників карантину було виявлено в метро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в ефірі каналу "Україна 24".

Відповідаючи на запитання щодо роботи метро в рамках карантинних обмежень і того, скількох людей не пропускають до метрополітену, наприклад, через відсутність масок, Макогон пояснила: "Ми не є міжобласним транспортом, тому ми працюємо без обмежень щодо пред'явлення сертифікатів або тестів ПЛР. Ми працюємо e звичайному режимі".

Водночас вона наголосила, що масковий режим у метро є обов'язковим, пасажирам робляться зауваження, складаються протоколи.

Читайте такожУ вагоні метро Києва влаштували "торговий центр": "продавали" овочі, техніку і робили манікюр (фото, відео)"За інформацією поліції, яка має всі повноваження для складення таких протоколів, з початку року їх було 3 тисячі 815, а тільки за жовтень - 143", - сказала Макогон і додала, що йдеться переважно про людей, які свідомо ігнорують карантинні заходи та не користуються масками.

Як раніше повідомляв УНІАН, київські перевізники просять підвищити тарифи на проїзд у громадському транспорті до 20-25 гривень. При цьому в КМДА запевнили, що такої ціни точно не буде, але розрахунки перевізників візьмуть до уваги.

Автор: Таня Поляковська