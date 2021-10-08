Скористатись метро й наземним транспортом зможуть лише пасажири зі спецперепустками, а сертифікат про вакцинацію для цих цілей не підійде.

У разі потрапляння Києва в "червону" зону епіднебезпеки і введення локдауну в столиці, наземним транспортом і метро зможуть користуватися лише пасажири зі спецперепустками.

Про це повідомила Європейська Бізнес Асоціація за результатами зустрічі з першим заступником голови КМДА Олексієм Кулебою.

Кулеба наголосив, що наразі обмеження громадського транспорту в Києві не плануються, оскільки поки немає підстав до введення "червоного" рівня епіднебезпеки в столиці.

Однак у разі посилення карантинних обмежень, громадський транспорт працюватиме – але виключно за спецперепустками. Сертифікат про вакцинацію від COVID-19 не вважатиметься перепусткою.

Читайте також"Укрзалізниця" запускає 22 нових внутрішніх маршрути"На питання, чи може бути сертифікат про вакцинацію перепусткою до громадського транспорту, перший заступник наголосив, що ні, і що перепусткою зможуть бути виключно документи, які керівники підприємств критичної інфраструктури зможуть замовити через онлайн портал для своїх ключових працівників, яким в період локдауну необхідно буде виходити на роботу аби забезпечити життєдіяльність міста", – йдеться в повідомленні.

Водночас, в КМДА наголосили на важливості вакцинації, аби пройти зиму більш легко.

"Адже наразі 90% людей у важкому стані – не вакциновані", – підкреслили у КМДА.

Раніше перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба повідомив, що місто готове до погіршення епідеміологічної ситуації та продовжує приймати заявки від підприємств та ФОПів на отримання спецперепусток.

У Києві зростає смертність від COVID-19: за минулу добу 16 летальних випадків. Протягом доби у місті зареєстровано 721 нового хворого на COVID-19.

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Автор: Ганна Нагорна