У Києві з початку повномасштабного вторгнення РФ зупинили роботу громадського транспорту.

Плату за проїзд у громадському транспорті Києва мають намір відновити. Норму планують повернути вже 16 травня.

Про це йдеться в проекті рішення, зареєстрованого на сайті Київради

Згідно з документом, влада Києва планує відновити роботу автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.

"З метою обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності виникла необхідність у відновленні роботи АСОП", - зазначено в пояснювальній записці.

Нагадаємо, що в Києві з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації зупинили роботу громадського транспорту, а станції метро стали притулками. Коли ситуація в столиці стабілізувалася, влада почала відновлювати роботу громадського транспорту, але проїзд був безкоштовним, крім маршруток.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала повномасштабне вторгнення в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. У зв'язку з цим рух транспорту в Києві зупинили.

Після стабілізації ситуації в столиці 4 квітня метрополітен відновив сполучення через південний міст, а 5 квітня відкрили відразу дві пересадки між лініями.

При цьому 8 квітня в столичному метро відновили рух по червоній лінії, 9 квітня відновили роботу ще однієї станції метро. Паралельно з цим у Києві поступово відновлювали роботу наземного громадського транспорту, який був безкоштовним, крім маршруток.

Вже з понеділка, 2 травня, запрацювали три автобусні маршрути з Гостомеля, Луб'янки та Шибеного до Києва.

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