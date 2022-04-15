Трамвай курсуватиме від вул.Милославської до станції метро "Позняки", інтервал руху - 20 хвилин.

У Києві запустили трамвайний маршрут №28Д від вул. Милославської до станції метро "Позняки".

Про це у своєму Telegram повідомляє КМДА.

"У Києві запустили трамвайний маршрут №28Д від вул.Милославської до станції метро "Позняки". Інтервал руху становить 20 хвилин. Київ постійно розширює мережу працюючого громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

Наразі функціонує: 62 автобусних маршрути у загальній кількості 137 автобусів; 12 трамвайних маршрутів у кількості 57 трамваїв; 14 тролейбусних маршрутів у кількості 35 тролейбусів.

Приватні перевізники здійснюють перевезення на 52 маршрутах загальною кількістю 250 автобусів.

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