У Києві запустили трамвайний маршрут №28Д від вул. Милославської до станції метро "Позняки".
Про це у своєму Telegram повідомляє КМДА.
"У Києві запустили трамвайний маршрут №28Д від вул.Милославської до станції метро "Позняки". Інтервал руху становить 20 хвилин. Київ постійно розширює мережу працюючого громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.
Наразі функціонує: 62 автобусних маршрути у загальній кількості 137 автобусів; 12 трамвайних маршрутів у кількості 57 трамваїв; 14 тролейбусних маршрутів у кількості 35 тролейбусів.
Приватні перевізники здійснюють перевезення на 52 маршрутах загальною кількістю 250 автобусів.
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