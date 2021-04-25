Рух за маршрутом змагань буде обмежено до 15 30.

У столиці сьогодні проходить Міжнародний біговий марафон - V Kyiv Euro Marathon. У змаганнях беруть участь понад 40 спортсменів з 11 країн.

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За маршрутом марафону рух транспорту зранку перекрито.

Марафон проходить по вул. Саксаганського, 2/34 ( автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу спорту, Північний вихід з НСК "Олімпійський") - рух по вул. Саксаганського в напрямку площі Перемоги - з площі Перемоги - проспектом Перемоги (тільки непарна сторона) до перетину з вул. Академіка Янгеля;

на перехресті вул.Перемоги з вул. Академіка Янгеля - розворот у зворотному напрямку по проспекту Перемоги - з площі Перемоги - по вулиці Саксаганського - до вул. Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу спорту).

Рух за маршрутом обмежено до 15 30. Патрульна поліція Києва закликала водіїв планувати маршрути з урахуванням обмеження руху автомобілів.

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Автор: Дмитро Захаров