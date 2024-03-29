Ціни на проїзд в комунальному транспорті наразі залишаються на тому ж рівні.

У Києві, де відновила роботу одна із станцій метро, з 1 квітня збільшиться вартість транспортної карти – з 50 грн до 75 грн. Причина – здорожчання собівартості пластикової карти з чипом Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Із 1 квітня вартість транспортної карти становитиме 75 грн замість 50 грн. Збільшення вартості – вимушений крок через собівартість виготовлення картки. При цьому вартість проїзду в комунальному транспорті лишається незмінною", – йдеться в повідомленні.

У КМДА наголосили, що з 2019 року вартість транспортної картки залишалась незмінною – 50 грн.

Відео дня

При цьому, за їх словами, за цей час було суттєво розширено перелік транспортних продуктів і тарифів на всі види міського транспорту для зручності пасажирів, залежно від їхніх потреб. Йдеться про погодинні проїзні, проїзні з обмеженням та без обмеження кількості поїздок, зокрема для пасажирів пільгових категорій – студентів та учнів.

Зазначається, що наразі вартість проїзду в міському пасажирському транспорті становить:

в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені, фунікулері – 8 грн за одну поїздку;

у міській електричці – 15 грн за одну поїздку.

Київське метро – останні новини

15 березня очільник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення після того, як журналісти-розслідувачі викрили численні порушення у декларуванні майна Брагінського.

20 березня мер столиці Віталій Кличко повідомив, що міська влада робить все можливе, щоб відновити рух метро між станціями "Деміївська" і "Либідська" наприкінці літа. За його словами, заплановані роботи на аварійній ділянці виконано наразі на 40%.

Вас також можуть зацікавити новини: